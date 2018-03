Um programa para se jogar. Na web

Na semana passada, o MTV Overdrive lançou um novo programa: o Gay Show (http://tinyurl.com/5w4c94). Como o nome denuncia, a atração é voltada para o público GLS, mas de uma maneira divertida e até debochada. Didi, um dos autores do blog Te Dou um Dado? (especialista em achincalhar celebridades de todas as classes), apresenta o programa, que todas as terças entra no ar com três convidados. Há reportagens externas e o ótimo quadro Gaydar, que analisa o nível de "gayzice" das celebridades. Gay Show agrada, pois Didi sabe equilibrar o tom sério com o de afetado. Mas a MTV precisa melhorar seu site, pois ver vídeos nele é duro, viu! Sessão naftalina - Final da Copa de 1958 Futebol O canal de TV sueco SVT colocou em seu site a final da Copa de 58, que fez 50 anos na semana passada. http://tinyurl.com/5x9j2p Hit da Semana - Amy (para variar...) Murro Amy Winehouse causou de novo. Agora, ela bateu em um fã durante seu próprio show no festival de Glastonbury. http://tinyurl.com/5eor2q Dicas - A resposta de Jay-Z a Noel Gallagher Música O guitarrista do Oasis disse que o rapper não deveria tocar no festival de rock Glastonbury . Aí Jay-Z cantou Wonderwall... http://tinyurl.com/5nt5r9 - Nado sincronizado dentro do escritório Tchibum Entre mesas, computadores e escaninhos, amigos de um escritório (russo?) resolvem brincar de nado sincronizado. Mas sem a água. http://tinyurl.com/5nbxk7 - Aqui não passa nem agulha Muralha Nesse vídeo (de um campeonato brasileiro de alguma divisão pequena), o goleiro pega um pênalti e faz mais três defesas geniais. http://tinyurl.com/56m6BG - Bidê ou Balde canta Maior Abandonado Cazuza Na última edição do programa Som Brasil, da TV Globo, o homenageado foi Cazuza. Os gaúchos da Bidê ou Balde se saíram muito bem. http://tinyurl.com/5674sg