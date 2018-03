Um presídio com 1.500 zumbis

Você acreditaria em um vídeo que mostra 1.500 presidiários de uma prisão nas Filipinas dançando a coreografia completa do clássico clipe de Thriller? Pois é melhor acreditar. Veja o vídeo no YouTube O vídeo mais legal do ano mostra um pátio de detenção lotado de presos que interpretam os zumbis do videoclipe de Michael Jackson (o destaque é o travesti que faz a namorada do cantor). A maluquice nasceu da cabeça do diretor do presídio da Província de Cebu, que cria as coreografias e filma tudo. Além de Thriller, há danças para Radio Ga Ga, do Queen, e para duas músicas do filme Mudança de Hábito.