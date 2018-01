Um grande Billy Wilder menor

Até mesmo os filmes menores de Billy Wilder são gigantes se comparados com a maioria da produção mundial. É o caso da comédia Cupido Não Tem Bandeira, lançado agora pela Fox. James Cagney vive um executivo da Coca-Cola em Berlim em plena guerra fria. Sua missão: levar a bebida mais famosa do mundo para Berlim Oriental, então controlada pelos comunistas. A situação se agrava quando a filha de seu chefe se apaixona por um bolchevique, que odeia qualquer produto capitalista. Bem-humorado, com grandes tiradas e cenas curiosas de Berlim ainda antes do muro, o filme provoca muitas gargalhadas e tem um final sensacional.