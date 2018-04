Um estranho no ninho Em meio à mulherada, está Wilton Souza, de 21 anos, o estagiário que há um ano trabalha com a programação do Sexy Hot e For Man. No início, lembra Wilton, ele era bem contido, procurava não fazer piadas. Hoje, está totalmente integrado à equipe feminina. "O clima é descontraído, mas procuro prestar atenção no meu vocabulário", conta. Os amigos invejam seu trabalho. Já a namorada não gosta muito. "Ela não diz, mas tem ciúme pelo fato de eu passar o dia vendo filme pornô", brinca. "Não comento muito sobre o que faço, falo mais dos nomes dos filmes."