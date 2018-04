Um coral de crianças irresistível

Vou fazer aqui uma confissão: na 2ª série do ensino fundamental, fiz parte de um coral. Foi algo obrigatório, um especial de final de ano. Era legal pela bagunça, mas chato porque tinha de cantar músicas de artistas que só meus pais conheciam. Não foi à toa que a experiência durou apenas um ano... Ao ver os vídeos do PS22 Chorus, notei que coral pode ser algo legal para crianças, sim. O grupo de cerca de 70 alunos de um colégio público de Nova York canta hits de músicos pops do momento, como Lady Gaga, Coldplay e Björk, e dos anos 80, como Crowded House e The Cure. Taí um coral que eu não teria largado!