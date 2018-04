Um clássico sobre a imprensa marrom

O jornalismo sempre inspirou o cinema em filmes memoráveis como A Embriaguez do Sucesso, dirigido por Alexander MacKendrick em 1957. Com diálogos afiadíssimos, conta a história do poderoso colunista J.J. Hunsecker (Burt Lancaster), cujas notas publicadas no The Globe mudam radicalmente a vida de socialites. É por causa desse poder que o assessor de imprensa Sidney Falco (Tony Curtis) assedia o colunista para plantar notícias. Não bastassem o roteiro brilhante e as interpretações perfeitas, a trilha sonora é de arrasar. Só indesculpável o fato de a Classicline lançar uma cópia colorizada. Um atentado contra a inteligência.