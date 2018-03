Últimos meninos da porteira

As porteiras de A Fazenda, da Record, serão abertas hoje, pela última vez.

De lá, sairão Danni Carlos e Dado Dolabella, um deles, como ganhador do reality show e da bolada de R$ 1 milhão. Final em grande estilo, que terá destaque em toda programação da rede hoje.

Novo contratado da casa, Gugu Liberato deve entrar na Fazenda durante o dia para uma visitinha aos finalistas.

Mas a festa começa mesmo às 21h30, comandada por Britto Jr.. Com direito a plateia de 500 pessoas e mais de 50 convidados de cada um dos finalistas, entre amigos e familiares, A Fazenda mudará suas regras na final, na última Roça.

Diferentemente das outras eliminações, Dado Dolabella e Danni Carlos acompanharão ao vivo e de perto a reta final do programa, diretamente do campo de provas do reality, onde será montada arquibancadas e um palco. Nas outras eliminações, os concorrentes não puderam ter contato com os familiares presentes.

Mesmo assim, tanto Danni como Dado só poderão falar com a família quando sair o resultado da votação do público, que será encerrada exatamente 2h30 depois do início do programa.

A FAZENDA 2

Sucesso em audiência, A Fazenda estreou em junho com média de 16 pontos no Ibope e chegou, na semana passada, a registrar médias na casa dos 19 pontos, vencendo o No Limite, da Globo, no horário.

Os números incentivaram a Record a não deixar os estábulos esfriarem. A emissora já prepara para novembro a estreia da segunda edição do reality show, que pode ganhar imagens 24 horas ao vivo na internet. Britto Jr. seguirá no comando da atração, que desta vez concorrerá com parte do Big Brother Brasil 10, da Globo.