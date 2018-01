Último episódio da 6ª temporada de 'Game Of Thrones' teve a maior audiência da história

'The Winds of Winter', o décimo e último capítulo da 6ª temporada de 'Game of Thrones', teve no último domingo 8,9 milhões de espectadores, um recorde para a principal série da HBO nos EUA, informou a própria emissora nesta terça-feira.

Esse número representa um aumento de quase 800 mil espectadores com relação ao recorde anterior, estabelecido durante o final da temporada passada.

Estes dados confirmam à série como a mais assistida da TV a cabo, atrás apenas de 'The Walking Dead', da rede AMC.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A progressão da série não deixa dúvidas do sucesso, já que sua estreia em 2011 reuniu 2,2 milhões de espectadores e esse número foi crescendo exponencialmente situando a marca mais alta com cada final de temporada (3 milhões em 2011, 4 milhões em 2012, 5 milhões em 2013, 6 milhões em 2014 e 8 milhões em 2015).

O último episódio da sexta temporada dura quase 70 minutos (o capítulo mais longo da série), foi escrito por David Benioff e D.B. Weiss e dirigido por Miguel Sapochnik.