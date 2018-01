'Ugly Betty' e 'House' inéditos

O canal Sony volta a exibir nesta quarta-feira, às 20 horas, episódios inéditos do 1º ano de Ugly Betty. Os fãs, após longa espera - e ansiedade com a mega revelação do último capítulo apresentado no canal -, poderão conferir os dez capítulos que faltam para o fim da temporada. Nesta semana, a Sony mostra o episódio I'm Coming Out, em que Betty se envolve em um evento que a Mode prepara para a New York Fashion Week. I'm Coming Out tem participações especiais de Katharine McPhee, ex-participante do reality American Idol, Ella Thomas e Tim Gunn, de Project Runway, que ataca de repórter do mundinho da moda. Já no Universal Channel, a novidade é a exibição de três episódios inéditos de House a partir do dia 17 deste mês, às 23 horas. Esses são os capítulos que já estavam com o Universal Channel. O canal promete apresentar os outros quatro capítulos da série produzidos no pós-greve dos roteiristas americanos. Esses episódios irão ao ar nos Estados Unidos a partir do dia 28 deste mês e o Universal Channel promete um esquema com equipes trabalhando 24 horas por dia para legendar esses capítulos e colocá-los no ar por aqui no menor tempo possível. Os três episódios que serão apresentados a partir deste mês no Universal são: Uma Mentira Maravilhosa (no ar dia 17), Congelada (será exibido dia 24) e Não Mude Nunca (irá ao ar no dia 1º de maio).