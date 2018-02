TVsemTV Sessão naftalina Beto e Ênio, Vila Sésamo - 1972 Neste episódio de Vila Sésamo, o boneco Ênio mostra para Beto o que é ser um tremendo de um esfomeado. http://tinyurl.com/2wg89b hit da semana A arte da entrevista - Miss No Miss Teen EUA, a candidata de Carolina do Sul mostra como responder a uma pergunta sem saber sua resposta. http://tinyurl.com/3exl35 Conheça os novos iPods - Música Entre as novidades lançadas na semana passada, há modelos com internet Wi-Fi e tela sensível ao toque, e com 160 GB. http://tinyurl.com/2wy6qb Tomou? Eles parecem que tomaram bastante - Publicidade 10 anos depois, o comercial Mamíferos, da Parmalat, está de volta. O legal é ver como os bichinhos estão agora: adolescentes. http://tinyurl.com/36xtzm O lado político de Nelson Piquet - Humor Durante premiação, o filho do ex-piloto Nelson Piquet, com toda a inocência do mundo, explica porque o seu pai tem a boca suja. http://tinyurl.com/2j6883 Animação ?Limbo?, de Rômulo Eduardo - Animação No curta-metragem, um sujeito ateu é enviado a um departamento espiritual, que vai decidir se ele vai para o céu ou para o inferno. http://tinyurl.com/3aobux