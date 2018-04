TVA estreia o Space no lugar do Fiz TV Os assinantes da TVA em São Paulo, Rio, Curitiba e Porto Alegre podem ter acesso ao canal Space, da Turner, que exibe séries em sua programação. A mais famosa delas é The Closer, com Kyra Sedwick, premiada e indicada novamente ao Emmy de melhor atriz, que saiu da TNT para ocupar a grade do Space, que também exibe Leverage e Battlestar Galactica e as antigas Dead Like Me, La Femme Nikita e Kingdom Hospital, entre outras.