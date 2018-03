TV russa vai exibir filme de ação sobre guerra da Geórgia

O trailer de "Olympus Inferno", a mais recente interpretação russa dos fatos de agosto passado, mostra dois jovens herois escapando de tiros e explosões e um oficial georgiano enfurecido disparando sua arma.

O filme pode acabar aumentando o debate entre Moscou e Tbilisi sobre quem começou a guerra de cinco dias na região pró-Rússia da Ossétia do Sul, que se distanciou de Tbilisi no começo dos anos 90. Os laços diplomáticos entre os dois países continuam rompidos.

De acordo com a porta-voz do canal russo Channel One, o filme, que será exibido em 29 de março, é "algo como os filmes Bourne", referindo-se aos filmes de ação de Hollywood protagonizados por Matt Damon.

O relato fictício fala de um entomologista radicado nos Estados Unidos e uma jornalista russa que, enquanto tentam filmar raras borboletas noturnas com uma câmera especial com lentes de visão noturna, topam por acaso com evidências de que a Geórgia iniciou o conflito.

Os dois enfrentam obstáculos quando tentam passar pela linha de frente das forças da Geórgia e chegar à capital da Ossétia do Sul, Tskhinvali, para provar quem iniciou a guerra.

Meses de desavenças entre separatistas e tropas georgianas culminaram com a guerra, em agosto passado, quando a Geórgia enviou tropas e tanques para retomar a região rebelde e pró-Rússia da Ossétia do Sul, que rejeitou o domínio de Tbilisi em 1991-1992.

A Rússia respondeu com um contra-ataque que forçou o Exército georgiano a sair da Ossétia do Sul.