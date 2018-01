TV paga em queda estimula TV por demanda

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A aposta. Reginaldo Faria e Glória Menezes protagonizam a sequência em que Maurice aposta Stelinha com um xeque árabe no carteado. E perde. A cena está prevista para ir ao ar amanhã, 25, na novela das 7, Totalmente Demais, atual campeã de audiência da Globo.

O programa de Tom Cavalcante no Multishow agradou à audiência e à direção do canal – ao contrário de Partiu Shopping, primeira incursão do humorista na emissora.

Assim, ‘Multi Tom’, que aproveita seus personagens com tributos a reality e late shows, ganhará uma 2.ª temporada. O humorista começa a gravar novos episódios já em agosto, para exibição no fim do ano.

Galvão Bueno, Arnaldo Cézar Coelho, Walter Casagrande, Ronaldo, Eric Faria, Mauro Naves e André Gallindo estarão em solo de Tio Sam para a transmissão do centenário da Copa América.

Será o primeiro torneio unindo as Américas desde o Campeonato Pan-Americano, disputado em 1952, 1956 e1960, e a primeira Copa América fora da América do Sul, com participação de 16 seleções. A Globo transmite os jogos do Brasil ao vivo, a partir do dia 4/6.

Anote aí: ‘1 Contra Todos’, primeira série de TV de Breno Silveira, estreia dia 17, às 23h, na FOX, com produção da Conspiração, Júlio Andrade como protagonista e alta expectativa de qualidade.

‘É de Casa’, programa que a Globo lançou nas manhãs de sábado em agosto passado, chegou a 8 pontos de média no último fim de semana, na Grande São Paulo, índice recorde da atração. Cenas ao vivo de um casamento fizeram parte da edição.

O ‘Profissão Repórter’também vem fazendo efeito no novo horário. Agora nas noites de quarta, após o futebol, o programa de Caco Barcellos voltou a render 14 pontos de média no Painel Nacional de TV (PNT), e bateu o recorde em Fortaleza e Florianópolis.

Com shows de Gilberto Gil, Lenine e João Bosco, o 27.º Prêmio da Música Brasileira homenageia Gonzaguinha, com transmissão ao vivo do Canal Brasil, em 22 de junho.

17 X 17 pontos foi o placar de audiência entre Globo e Record em São Paulo durante o ‘Fantástico’. O programa chegou a perder para a Record durante o papo com Ana Hickmann