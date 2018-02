TV paga cresce 24% e se aproxima da Globo

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

The voice na ficção juvenil. André Gonçalves posa com Maitê Padilha, p rotagonista da novela Gaby Estrella, do canal Gloob. O ator gravou participação especial para a 3ª temporada do enredo, que estreia em 31/8, como Regis Falcão, o cômico apresentador do fictício reality show Cantaí.

Por falar em Maitê Padilha, ela e Rafael Gevú, também da novela Gaby Estrella, do Gloob, gravaram uma música especialmente para a ação que abre a divulgação dos números para doações do Criança Esperança, no ar a partir de hoje.

... A campanha Criança Esperança 2015, aliás, terá direito, pela primeira vez, a um filme dedicado ao público infantil, a fim de incentivar o espírito de solidariedade nos pequenos.

... E, como a Globo não tem mais programa infantil, recorrer ao elenco do Gloob para o Criança Esperança foi uma boa alternativa da Globo, até para aquecer a audiência do canal pago infantil do grupo.

O Roda Viva ganha um aplicativo gratuito para celular a partir desta segunda-feira. A ferramenta, disponível para Android e IOS, vale para ver o programa da TV Cultura ao vivo, participar de enquetes, acessar o acervo de entrevistas, as charges do Paulo Caruso e ser avisado sobre o início do programa.

William Waack recebe hoje, sábado, às 23h, no Painel da GloboNews, o jornalista Roberto Godoy, do Estado, o empresário Eduardo Marson, da Helibras, e o pesquisado da ESG, Gustavo Heck, para debater a Defesa Nacional em tempo de crise.

Silvio Santos aumentou a oferta pelo resgate do terno desaparecido: no programa de amanhã, anunciará que dará agora R$ 3,5 mil a quem lhe trouxer de volta as peças prateadas usadas por ele no desfile carioca de 2001, quando foi tema do samba-enredo da escola de samba Tradição. Octógono. O canal Combate preparou uma megaprodução para a edição 190 do UFC, hoje, no Rio, com 110 profissionais trabalhando e dois estúdios na Arena. ... Minotauro, comentarista oficial do Combate, desfalcará a transmissão para enfrentar o holandês Stefan Struve. 14 horas semanais tem o acordo firmado entre o SBT e a Disney, para exibição de produções do grupo no infantil ‘Bom Dia & Cia.’, no ar de segunda a sexta

“Eu sei que a concorrência em Brasília é desleal... Mas o #RISADARIA tá chegando! Preparem-se”

Paulo Bonfá SOBRE A CHEGADA DO FESTIVAL DE HUMOR AO DF