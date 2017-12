TV inicia contagem de 100 dias para Olimpíada

Chamou, Tarantino? Monica Iozzi interage com Uma Thurman e John Travolta, estampados na parede da sede do Telecine. A atriz esteve lá para falar de seu trabalho de dublagem na boa animação Zootopia, ao programa Três Pipocas e a Conta – no ar a partir do dia 28, pelo canal Dá Um Play, do YouTube.

Fernando Henrique Cardoso é o entrevistado do Canal Livre, da Band, neste domingo, após o Pânico na Band. Fala do quadro político e de uma possível composição de governo no caso de impeachment da presidente Dilma Rousseff.

À mesa do ‘Canal Livre’, estarão Boris Casoy, Fernando Mitre, Fábio Pannunzio e o jornalista convidado Fernando Rodrigues.

‘Saia Justa pelo Brasil’é a série que estreia hoje no programa do GNT. Serão seis reportagens, a cargo da repórter Rita Batista, sobre histórias de mulheres que investem em ideias capazes de mudar a realidade ao seu redor. Na estreia, ela ouve mulheres que lutam pela humanização do parto e contra a violência obstétrica, em Florianópolis.

O leque de temas da série inclui ainda violência doméstica, empreendedorismo feminino, mulheres na construção civil e luta pelos direitos dos transexuais.

Tem outra: o Saia Justa vai se jogar na plateia, com edições gravadas por Astrid Fontenelle, Mônica Martelli, Barbara Gancia e Maria Ribeiro fora do estúdio, em vários cantos do País. Começa pelo teatro do Shopping Bourbon Country, em Porto Alegre, dia 24/5 – a ser exibido em 1.º de junho.

‘Game of Thrones’ grátis? Sim. A HBO anunciou que o 1.º episódio da nova temporada da série, assim como de O Negócio, Silicon Valley e Veep, todas renovadas desde domingo, 24, estarão disponíveis por 30 dias em vídeo sob demanda pela HBO GO, pelo NOW, da NET e pelo site HBOMAX.tv.

O público poderá ainda conhecer os episódios pilotos dessas séries, aqueles que deram origem a cada enredo, por meio das mesmas plataformas, até 22/5.

‘Contrato Vitalício’, primeiro longa-metragem do Porta dos Fundos, já tem seus primeiros trailers e vídeo de bastidores no ar pelo YouTube. Estreia dia 30 de junho.