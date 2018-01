TV Gazeta volta atrás e diz que Ronnie Von não foi demitido: 'Houve um erro de comunicação'

Após confirmar oficialmente a saída de Ronnie Von, a TV Gazeta voltou atrás e negou que o apresentador tenha sido desligado da emissora. "Houve um problema de comunicação", disse um dos assessores do canal em entrevista ao Estado por telefone na tarde desta segunda-feira, 17. Fontes ligadas a Ronnie Von também confirmaram que ele permanece na TV Gazeta no comando do Todo Seu.

Apesar da confusão, o canal, no entanto, confirmou a extinção da chamada faixa jovem. Programas como A Máquina, Hoje Tem, Cidade Ocupada, A Noite Convida e 5 Discos foram cortados da grade. As mudanças terão início nesta segunda-feira, 17.