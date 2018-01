TV faz adaptação de best-seller sobre Ebola 'The Hot Zone'

"É uma coincidência estranha e perturbadora que estamos passando por esse surto atual e, é claro, estamos extremamente sensíveis a esse respeito", disse a produtora executiva Lynda Obst, que está desenvolvendo o projeto com a Fox TV Studios e com a produtora do diretor de "Alien" Ridley Scott, chamada Scott Free Productions, em comunicado.

"Por mais que a gente esteja longe do produto final, independentemente disso, nós jamais o levaríamos ao ar com as notícias atuais. Acredito que a visão de Preston é esclarecedora, ainda mais com alguma distância", disse Obst.

Se a adaptação do thriller de não-ficção de Richard Preston sobre febres hemorrágicas como o Ebola for para a fase de produção, deve ser provavelmente uma minissérie com capítulos limitados, disse a Fox TV Studios. O livro descreve a descoberta de um vírus relacionado ao Ebola em uma área de quarentena em Reston, Virginia, Estados Unidos, em 1989.

O atual surto do Ebola matou mais de 4.500 pessoas desde março, a sua maioria em três países pobres da África Ocidental, Guiné, Libéria e Serra Leoa, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

Temores de que o surto se espalharia para além desta região cresceram desde que uma enfermeira na Espanha foi infectada, um liberiano morreu no dia 8 de outubro em Dallas, no Texas, e duas enfermeiras que o trataram também foram diagnosticadas com a doença.

O livro de Preston se tornou um dos mais vendidos na varejista online Amazon duas décadas depois do seu lançamento.

