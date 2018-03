TV estatal italiana demite cartunista por desenho de terremoto

A demissão de Vauro Senese na quarta-feira gerou uma reação irada da oposição de centro-esquerda, que tachou a decisão de censura, ressaltando o domínio do primeiro-ministro Silvio Berlusconi sobre a mídia italiana.

A charge apareceu no programa de assuntos atuais Annozero, cuja cobertura do tratamento dado pelas autoridades ao terremoto vem sendo criticada por políticos governistas desde que foi ao ar, na quinta-feira passada.

Além de demitir Senese, o diretor geral da RAI, Mauro Masi, nomeado para o cargo recentemente pela maioria parlamentar de Berlusconi, ordenou ao âncora do programa, Michele Santoro, "reequilibrar" sua cobertura do assunto no programa desta quinta-feira.

A charge, que satirizava os planos do governo para aliviar as restrições às ampliações de construções residenciais, visando reforçar a economia, mostrava um coveiro exausto ao lado de uma fileira de caixões, sob a legenda "ampliando a centimetragem cúbica ... dos cemitérios".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Masi disse que a charge "foi gravemente prejudicial aos sentimentos de misericórdia pelos mortos".

O esquerdista Santoro, que já teve conflitos no passado com Berlusconi, magnata da mídia italiana, entrevistou pessoas que disseram que os planos de resgate na área sujeita a terremotos poderiam ter sido melhores e criticaram alguns aspectos do trabalho de resgate.

Dario Franceschini, líder do Partido Democrático (PD), a principal agremiação oposicionista, comentou: "Não se pode simplesmente censurar o que não se gosta. É preciso respeitar a liberdade dos jornalistas de relatar os fatos."

Um membro do conselho de direção da RAI tachou Masi de "grande inquisidor".

O programa Annozero foi uma das poucas vozes críticas na cobertura feita pela televisão do desastre, que focou quase exclusivamente os aspectos positivos da reação das autoridades ao terremoto que devastou a cidade de L'Aquila e deixou 294 mortos.

Berlusconi, que é proprietário da principal rede de televisão privada da Itália, a Mediaset, e como primeiro-ministro exerce controle indireto sobre a RAI, vem demonstrando irritação crescente com a imprensa nas últimas semanas.

Ele disse que se sentia tentado a adotar "ação direta e dura" contra a mídia italiana, que acusou de fazer uma cobertura falsa das gafes que ele teria cometido em cúpulas internacionais.