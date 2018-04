TV de colo Por esse costume do brasileiro de acreditar que não existe TV fora do televisor, alguns recursos passam despercebidos pelo espectador comum. Mas a tecnologia está aí e é possível ter acesso a uma programação de TV, com o uso de um controle remoto, na tela de um computador. O brinquedinho recebeu o nome de SlingBox e está disponível para assinantes da TVA. Esse equipamento capta o sinal digital e o transforma em IP. Traduzindo: você compra o SlingBox, acopla ao seu decodificador de casa e instala o software do equipamento no seu laptop. Depois é só assistir à programação de seu pacote da TVA na tela de seu computador (ou palmtop), em qualquer lugar do mundo. Para quem mora no exterior e tem família aqui, o Sling é uma opção mais interessante e barata do que assinar Globo ou Record Internacional, por exemplo. Nos EUA, a assinatura da Globo sai por mais de R$ 40 por mês. O Sling custa R$ 24,90 mensais. O gerente de Desenvolvimento de Negócios da TVA, Dante Compagno Neto, diz que a procura pelo Sling não é grande, mas deve crescer. "A cultura da TV fora da TV está ficando mais popular com o Joost e com o YouTube", fala Neto, que testou o Sling na Copa da Alemanha.