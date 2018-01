TV Cultura lança temporada inédita do 'Quintal da Cultura'

Octógono. Rafinha Bastos desbotou os cabelos para contracenar com José Loreto, protagonista do filme Mais Forte que o Mundo – A História de José Aldo, que estreia dia 16. Vive o lutador Marcos Loro, que recebe Aldo no Rio. A produção é da Black Maria e da Paris Produções.

A Globosat passa por reorganização de mapeamento e planejamento, o que deve arrastar para o 2º semestre a escolha de um nome para substituir Letícia Muhana no Canal Viva. A escolha deverá vir, segundo apontam as tendências até aqui, de dentro da própria Globosat.

Uma dupla feminina de comediantes é a novidade da 2ª temporada do Comedy Central: Stand Up, do canal Comedy Central: Mhel Marrer e Carol Zoccoli. A elas, juntam-se os já veteranos do programa, Fabiano Cambota, Robson Antunes, Rodrigo Fernandes, Fábio Lins, Nando Viana e Matheus Ceará.

Com 24 episódios, as gravações começaram ontem, nos estúdios Quanta, na Vila Leopoldina, em São Paulo. A nova temporada vai reunir 42 comediantes em apresentações individuais e em duplas. Estreia no 2º semestre.

Adriane Galisteu vai substituir João Dória Jr. no Face a Face, programa que ele apresenta no canal BandNews. Pré-candidato à prefeitura de São Paulo pelo PSDB, ele se licenciará para a campanha.

No ‘Show Business’, na Band, a cadeira de Dória ficará sob o comando do professor Luiz Marins.

Autor de ‘Amores Roubados’, George Moura abriu os workshops do Globo Lab, ontem, nos Estúdios Globo, no Rio, para 20 semifinalistas que participarão de uma semana de oficinas. E, pra variar, comoveu no discurso: “Quando a gente sonha como autor, a gente quer que alguém nos ouça, nos veja. Porque, no fundo, a gente quer ser amado”, disse.

Os participantes do Globo Lab concorreram com mais de 1.200 ideias de roteiro. O vencedor terá seu projeto produzido como websérie para o Gshow.

Por falar em websérie, Totalmente Sem Noção Demais, spin-off da novela que acabou há uma semana, já soma 1 milhão de visualizações e é tratada como hit.

49.848 visualizações e 28.184 seguidores no Facebook ganhou a 1ª edição do ‘Marília Gabi Gabriela’, novo programa da loira na web, com produção da Fremantle, no prazo de cinco dias