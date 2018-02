TV Cultura abre as portas para exibir figurinos de 'Castelo Rá-Tim-Bum'

De segunda-feira (12) até sexta (16), a TV Cultura vai manter as portas abertas para quem quiser conhecer a história e a rotina diária da redação, do rádio e dos estúdios da emissora, que este ano comemora 45 anos de atividades. A iniciativa faz parte da 12.ª Semana de Museus.

Duas exposições fazem parte da programação: Castelo Rá-Tim-Bum 20 anos, com figurinos, cenários e documentação do programa infantojuvenil; e Também Sou Cultura, que reúne o acervo de artes visuais. Nesta 12.ª edição, o tema escolhido pela Fundação Padre Anchieta - mantenedora da TV Cultura, Rádios Cultura AM e FM e TV Rá Tim Bum! - é Cultura Também É Museu: Onde Fantasias se Tornam Realidade.

TV Cultura – Semana Nacional de Museus

De 12 a 16 de maio de 2014. 11h e 16h. Informações: (11) 2182-3222. Inscrições pelo e-mail: semanademuseus@tvcultura.com.br.