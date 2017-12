TV Brasil terá seu 'Roda Viva', com mediação de Paulo Markun A TV Brasil, via EBC (Empresa Brasileira de Comunicação), terá seu próprio Roda Viva, tradicional programa de entrevistas da TV Cultura, a partir do próximo dia 16. Na rede pública ligada ao governo federal, o programa, batizado como Palavras Cruzadas, será semanal, às 22h, como ocorre no canal ligado ao governo estadual de São Paulo, mas às quartas-feiras, e não às segundas. As primeiras chamadas da nova atração foram gravadas ontem, sob direção de Albino Castro, e trazem, no papel do mediador, justamente um ex-âncora do Roda Viva, Paulo Markun. Palavras Cruzadas terá sempre um entrevistado e mais quatro entrevistadores, além do mediador. A TV Brasil, no passado, chegou a exibir o Roda Viva, mas já há um bom tempo não tem o programa na sua grade.