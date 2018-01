TV aberta encerra semestre com audiência em alta A sete dias do fechamento do semestre, com dados do Kantar Ibope até 23/6, a Record foi a emissora que mais cresceu no período, em comparação com o 1º semestre de 2015. Das 7h à 0h, a TV de Edir Macedo subiu 16%, fechando com 7,5 pontos, ante 6,4 de 2015. A Globo subiu menos na conta porcentual (9%), mas acrescentou mais ao saldo de 2015: foi de 13,9 para 15,2. No SBT, o avanço foi de 4%, ou de 6,2 para 6,4 pontos. Isolando as faixas horárias, o maior salto foi de 26%, para a Record, entre 12h e 18h. A Globo cresceu bem pela manhã (15%), entre 7h e 12h, com 8,1 pontos de saldo agora, e avançou 10% na faixa noturna, indo de 21,7 para 23,9. Os dados são da Grande São Paulo. O crescimento constante da TV este ano, a partir do próprio numero de televisores ligados, tem sido relacionado ao aumento de gente em casa, fator associado ao crescimento do desemprego. Talvez até por isso, a audiência, nesse caso, não se traduza obrigatoriamente em faturamento, visto que o consumo caiu e isso se reflete também na publicidade.