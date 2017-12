‘Turbo’ ganha versão animada para a internet

Em vez de renas, o Netflix vai recrutar caracóis para o Natal. De olho nas crianças que assistem a vídeos ad nauseam, a locadora virtual lança hoje a animação Turbo F.A.S.T., um desdobramento do longa Turbo, exibido nos cinemas este ano. Com menos requinte na parte gráfica do que o desenho animado, mostra aventuras da turma do personagem-título, um caracol com um motor em sua concha e campeão de corrida.

Também assinado pelos estúdio Dreamworks, Turbo F.A.S.T. é a primeira atração infantil produzida especialmente para o Netflix, que tem em seu catálogo títulos como Galinha Pintadinha. Na adaptação do cinema para a internet, Turbo já não se preocupa mais em competir na Fórmula Indy. Consagrado como campeão das pistas, ele passa a viver em uma mini cidade construída para caracóis nos fundos de um centro comercial de Los Angeles. Entretanto, ao reencontrar os amigos em sua nova casa, Turbo é ameaçado pelo besouro Capa Dura. O vilão diz que, caso o caracol não aceite participar de uma corrida com ele, sua gangue destruirá a cidade.

Mesmo voltada para crianças, a animação também tem diálogos para adultos. Quando Capa Dura aparece na cidade, o vilão alega ser o animal mais veloz do planeta, deixando os caracóis em dúvida. Um deles faz uma busca na rede para saber mais sobre o besouro e confirma a informação. “Se está na internet, só pode ser verdade”, diz o personagem.

A animação para a internet não conta com o time de estrelas responsável pela dublagem da turma de amigos de Turbo no cinema: Ryan Reynolds, Paul Giamatti e Samuel L. Jackson. Para o desenho do Netflix foram escalados profissionais que dublam outras produções como Alvim e os Esquilos e Bob Esponja. No Brasil, é possível assistir em inglês ou português.

Quem se manteve na equipe da Dreamworks para produzir para a internet foram os músicos. A trilha de Turbo F.A.S.T. também é assinada por Henry Jackman, responsável por filmes como Capitão Phillips e Gato de Botas. Ainda nos créditos das canções está a brasileira Vivian Aguiar-Buff

Para a estreia estarão disponíveis apenas cinco episódios. Os outros capítulos serão liberados no primeiro semestre de 2014, quando o Netlix lança uma animação para adultos. Batizada de Bojack Horseman, com voz de Will Arnet (de Arrested Development), a atração conta a história da decadência de um cavalo que trabalha na TV.