Tudo ´azul` na estréia do Big Brother Brasil 8

O primeiro dia do Big Brother Brasil 8 foi marcado por um clima de amizade e descontração. O programa estreou nesta terça-feira, 8, com tudo "azul". Além de a cor fazer parte da decoração da sala, reinou na casa um ambiente de paz entre os 14 participantes, como sempre acontece nas edições do reality show. Os brothers tiveram um dia agitado. Durante a tarde, participaram de um show exclusivo da cantora Daniela Mercury, que dançou descalça entre eles e, ao final, pulou na piscina de roupa. Logo no primeiro dia de reclusão, os integrantes da casa passaram por uma prova que colocou as participantes Bianca e Natália em um "paredão": elas disputaram a imunidade e, com 51% dos votos, Bianca não poderá ser eliminada na primeira votação da casa. A decoração da casa foi totalmente reformulada e ganhou um toque mais moderno. Além da sala com sofás e paredes azuis, um dos quartos foi decorado com estampas de vaca e ganhou bichos de pelúcia no formato do animal. O outro dormitório, com motivos de flores, foi decorado em tons de rosa e vermelho. Os participantes foram recepcionados pelo apresentador Pedro Bial, que estará novamente à frente do programa. Os 14 participantes disputam um prêmio de R$ 1 milhão, que será entregue ao último integrante que permanecer na casa.