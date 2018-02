Trump e seu robe cor-de-rosa Domingo passado, parei no People+Arts por três horas seguidas! Era maratona de O Aprendiz 5. Vi poucos episódios dessa temporada, mas foi o suficiente para odiar Allie. É incrível como Donald Trump consegue ser ridiculamente divertido. Ele dá broncas com um sorriso no rosto. Impagável. Assisti até ver Allie ser demitida ao lado de Roxanne. Sim, duas demitidas de uma só vez. Não é a primeira vez que o milionário mata dois coelhos com uma cajadada só, mas é sempre engraçado vê-lo em ação. Trump faz aquilo que o público quer ver! Após a demissão, o prêmio da dupla vencedora foi jantar com os filhos de Trump. E a fofoca foi boa. Um dos aprendizes pediu aos herdeiros: "Conte algo sobre Trump que só vocês sabem." E Ivanka não titubeou: "Ele usa robe rosa." Hilário! Imagine Trump de robe rosa... A vilania no cast de O Aprendiz também é boa. Nessa temporada, Allie era péssima, assim como o palhaço Brent. Porém, ninguém supera a melhor vilã de reality show de todos os tempos, a insuportável Omarosa, uma daquelas vilãs tão boas que o público até gosta. Eu adorava! Mas vilões nunca se dão bem... Na última edição de America?s Next Top Model, Melrose era a melhor top, mas a mais chata. Chegou na final e perdeu. Tyra Banks me disse que se arrependeu da demissão. Em Project Runway, o metido Keith foi desclassificado por burlar as regras do show. Esses chatos sem graça merecem a forca! Faz tempo que não aparece uma Omarosa para dar mais esperteza aos vilões da vida real! Ah, em terras brasileiras, o Alberto do BBB7 até que tentou... Coitado!