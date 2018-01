Truffaut e a fascinação das pernas femininas

O Homem Que Amava as Mulheres

(L'Homme Qui Aimait les Femmes). França, 1977. Dir. de François Truffaut, com Charles Denner.

É curioso que Truffaut tenha feito de Charles Denner o protagonista do seu longa sobre as conquistas amorosas de um grande sedutor. O papel mais famoso do ator, afinal, foi como assassino de mulheres no Landru de Claude Chabrol. Truffaut e seu fotógrafo Nestor Almendros constroem o cartaz da TV paga na adoração das pernas femininas, que Denner diz serem as coisas mais belas do mundo. Reprise, colorido, 120 min.

