. Quando True Blood estava prestes a estrear nos Estados Unidos, havia muita desconfiança em torno da série. Apesar de ser escrita pela grife Alan Ball (A Sete Palmos), sua história não favorecia muito a turma responsável pela publicidade da HBO: um mundo em que os vampiros convivem com os seres humanos após a invenção de uma bebida sintética que simula sangue. Mas bastaram dois episódios para o canal soltar um comunicado, bancando uma segunda temporada de True Blood. Baseado nos livros da escritora Charlaine Harris, o seriado bateu recordes de audiência semana após semana. Não é à toa: True Blood tem um roteiro instigante e divertido. Na pequena cidade de Bon Temps, vive Sookie Stackhouse (Anna Paquin), uma garçonete telepata que consegue ouvir o pensamento de outras pessoas. Os caipirões da cidade veem com maus olhos os vampiros. Apesar da tal bebida sintética existir (a True Blood), não são todos que deixaram de lado os pescoços alheios. Uma exceção é o boa-praça Bill Compton (Stephane Moyer). Os dois começam a se relacionar e a novidade logo se espalha pelo vilarejo. Ao mesmo tempo, uma sucessão de assassinatos varre a cidade. É claro que a população joga a culpa nas costas dos vampiros. True Blood foi indicada como melhor série dramática no último Globo de Ouro. Não levou. Mas Anna Paquin faturou o troféu de melhor atriz em série dramática pelo papel. Curiosamente, são os atores secundários quem roubam a cena na trama. O desmiolado irmão de Sookie, Jack, a desbocada Tara e o transformista Lafayette são ótimos personagens. True Blood estreia neste domingo, 18, às 22h, na HBO.