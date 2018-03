Trote coloca Lindsay Lohan no programa de David Letterman

A polêmica atriz de Hollywood Lindsay Lohan não vai comparecer ao programa de entrevistas do apresentador David Letterman, informou a produção nesta quarta-feira, 16, após um aparente trote aplicado por alguém usando o nome de Lohan.

A CBS anunciou na terça-feira, 15, que Lohan, de 24 anos, participaria do "The Late Show with David Letterman" via satélite na quinta-feira para apresentar o segmento humorístico "Top Ten".

Essa seria a primeira aparição de Lohan na TV desde que foi acusada na semana passada de ter roubado um colar de ouro de 2.500 dólares, dias após ter deixado sua quinta passagem por uma clínica de reabilitação nos últimos três anos.

Mas um porta-voz da produção do programa disse na quarta-feira que Lohan não vai participar.

"Nós cometemos um erro. Alguém passando-se por um amigo de Lindsay entrou em contato com o show ontem, supostamente em nome dela, e agendou a participação", disse o porta-voz Tom Keaney em comunicado.

"Claramente essa pessoa não estava autorizada a fechar compromissos em nome dela. Desejamos o bem a Lindsay, e esperamos contar com a sua presença no show no futuro", acrescentou Keaney.

A própria Lohan enviou uma mensagem pelo Twitter a seus fãs na noite de terça-feira desculpando-se pela confusão. "Eu NÃO estarei fazendo o (programa) David Letterman, não sei como isso aconteceu, mas peço desculpas pela confusão", escreveu ela.

Não ficou claro de imediato quem foi o responsável pelo trote.

Lohan, que já foi uma das queridinhas de Hollywood, pode receber pena de até três anos de prisão se for considerada culpada de ter roubado uma joalheria de Los Angeles em janeiro.

A atriz declarou ser inocente da mais grave acusação contra ela nos últimos três anos, nos quais já foi presa por dirigir embriaga e estar em posse de cocaína e faltou a audiências judiciais.

(Reportagem de Jill Serjeant)