'Tropa de Elite' está disponível na web O filme Tropa de Elite ainda nem estreou nos cinemas, mas na internet já dá para vê-lo na íntegra. Dirigido por José Padilha (Ônibus 174), o longa pode ser baixado em sites de Torrent ou até mesmo no YouTube (há diversos trechos do filme no site). Tropa de Elite é o atual best-seller das barracas de camelô.