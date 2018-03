Enquanto isso, aqui na Terra a mão de nossa humanidade precisa estar de prontidão a todo momento para servir a mente. Porém, este é o problema, porque que pensamentos nossa humanidade pensa? Perante esse triste panorama, é uma forma de compaixão cósmica que nossa espécie não consiga usar ao máximo sua potencialidade criativa, porque a falta de comunicação entre as mãos e mente evita que se realizem atos terríveis. Sempre será pouco tudo que se falar a respeito da imperiosa necessidade de purificar e dominar a mente, porque o futuro de nossa espécie depende inteiramente disso. Somos uma espécie criativa entre o céu e a Terra, mas que ainda funciona muito aquém da capacidade. Tristeza e glória se entremeiam na mesma função.

Áries 21/3 a 20/4

Traga luz com sua presença, ofereça seu melhor a todas as pessoas com que se relacionar. Pode ser que isso não facilite seu caminho em particular, porque raramente a oferta de luz é recebida com espírito de agradecimento.

Touro 21/4 a 20/5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Faça planos a respeito do que, uma vez realizado, trouxer maior dignidade à sua alma. Envolver-se em situações que, se descobertas, trariam vergonha e desgraça não resultaria em compensações, nem hoje nem nunca.

Gêmeos 21/5 a 20/6

Aja de acordo com as orientações do coração, você não vai se arrepender depois. Acontece que os bons resultados de uma atitude desse porte não podem ser antecipados, você só os reconhecerá depois de atrever-se a agir assim.

Câncer 21/6 a 21/7

Nem toda excitação se traduz melhor pela sexualidade. Há excitações que conduzem ao prazer do diálogo, ou mesmo a satisfações mais abstratas. A sexualidade é, na atualidade, sobrevalorizada e seus efeitos não são tão bons assim.

Leão 22/7 a 22/8

O que um dia foi inaceitável, com o tempo foi amaciando e, agora, parece digerível. O tempo é Mestre insuperável, demonstra como as coisas mudam além do que a alma imagina, quando é tomada por paixões e raciocínios complicados.

Virgem 23/8 a 22/9

Ao agir com total e absoluta honestidade, você não vai garantir a simpatia das pessoas próximas, porque elas esperam que você minta por elas para demonstrar sua fidelidade. Este é um dilema: ser fiel a quem ou ao quê?

Libra 23/9 a 22/10

Sua alma não tem problema nenhum no sentido de expressar simpatia e apreço pelas pessoas. Porém, isso não significa que tal atitude garanta que você vai receber o mesmo das mesmas pessoas com que sua alma foi simpática.

Escorpião 23/10 a 21/11

Além das situações dramáticas que não se podem resolver há vida a ser vivida. Além dos pensamentos que insistem ficar grudados nessas situações, há muita vida para ser vivida. Vivê-las depende de decisão, não de circunstâncias.

Sagitário 22/11 a 21/12

Continue fazendo tudo que for necessário para que seus desejos se realizem, a despeito de não conseguir ver, ainda, nenhuma recompensa pessoal nisso. Faça tudo seguindo a orientação do amor, pois é dando que se recebe.

Capricórnio 22/12 a 20/1

De que adianta queixar-se? A única vantagem de queixar-se é descobrir que todo mundo adora lamentar-se e, assim, juntar-se ao enorme coro de lamurientos que anda à solta por aí. Você se vê numa situação dessas?

Aquário 21/1 a 19/2

Nem todas as surpresas são agradáveis, mas todas elas causam espanto. Neste momento, o espanto se refere ao resultado das palavras que sua boca profere, pois sua alma não consegue antecipar-se à reação que as pessoas terão.

Peixes 20/2 a 20/3

É normal que você queira guardar segredo a respeito dos assuntos que achar mais importantes. Porém, neste momento há a necessidade de confiar um pouco mais nas pessoas, o que coloca em pauta a questão dos segredos.