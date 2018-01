Trio de senhorinhas sacudidas dá dicas a jovens no 'Fantástico' Elke Maravilha, Berta Loran e Vilma Nascimento, três respeitáveis e divertidas senhoras, estão à frente de um novo quadro do Fantástico, O Grande Plano, com estreia prevista para 11 de outubro. Somando 235 anos de experiência, o trio cheio de sabedoria aconselha telespectadores do programa a encontrar um grande plano e a solucionar dilemas do cotidiano dos mais jovens. São seis episódios, com dramas aparentemente pequenos, mas relevantes para o dia a dia, como timidez, ciúmes e vício em celular, entre outros itens. O quadro é uma adaptação de um formato israelense de reality show, The Gran Plan, e tem o mérito de gerar identificação com todas as faixas etárias.