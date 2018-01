Trilha sonora da série 'Stranger Things' será lançada em vinil e CD

O vinil e o CD com as músicas de Stranger Things ganharam data oficial de lançamento. A primeira parte da trilha será liberada para compra, mundialmente, no dia 28 de outubro. Já a segunda parte chega às lojas em 2 de dezembro. Kyle Dixon e Michael Stein, os compositores responsáveis pela trilha, afirmaram recentemente que irão apresentar suas criações em um festival na Polônia.

Stranger Things conta com Millie Bobby Brown, Matthew Modine, Winona Ryder, David Harbour (The Newsroom e State of Affairs), Charlie Heaton, Natalia Dyer e Millie Brown no elenco principal. Disponível na Netflix, a série já teve uma segunda temporada confirmada.