'Três é Demais' agora é uma obra de arte

Quando imagino qual foi a contribuição que Três É Demais deu para a história, a única coisa que me vem à mente é o seriado ter revelado as gêmeas Olsen. Porém, para o artista americano Paul Slocum, a série de Danny Tarner é uma obra de arte. Slocum pegou um trecho de dez segundos de um episódio em que DJ diz para o tio Joey "você não é o meu pai" e deixou um anúncio em uma seção de classificados online sobre seu projeto: reencenar o trecho, não importando o cenário ou a caracterização. A única exigência era usar o áudio do diálogo original. O resultado é bem estranho, mas não dizem que arte é algo subjetivo? Confira em tinyurl.com/2xywkx.