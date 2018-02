Trailer de nova versão de desenho animado 'Thundercats' é divulgado

SÃO PAULO - Um trailer do novo Thundercats foi lançado nesta terça-feira, 5. A série criada em 1985 e produzida até 1990, voltará a ser exibida a partir de 29 de julho no Cartoon Network dos Estados Unidos, em uma nova versão, redesenhada e com episódios e personagens inéditos - além dos originais.

A animação de aventura, com super heróis felinos que lutam para defender o mundo do vilão Mumm-Ra e seus comparsas, foi um grande sucesso entre as gerações que cresceram nos anos 90.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A nova versão resgatará os traços de anime do original - a técnica japonesa está presente pois o desenho, produzido pela Warner Bros., tem colaboração da japonesa Studio4°C. Em uma entrevista à MTV americana, o produtor Michael Jenelic disse que "estamos tentando respeitar o material antigo, mas trazendo tudo para uma nova era. Acho que vai ser legal".

Não há previsão de estreia do desenho no Brasil.

Reveja a abertura de Thundercats: