TPM e outras coisinhas mais... Costumava assistir a L Word de vez em quando, mas nessa 3ª temporada, o vício tomou conta de mim. A atriz Leisha Hailey está divertidíssima no papel de Alice,que não consegue superar o fora que levou de Dana. A obsessão da personagem pela ex-namorada é patética, mas não deixa de ser real. Mulher de fossa por causa de relacionamento malsucedido é uma constante. O discurso político/desequilibrado de Alice na rádio foi sensacional! Fora a crise de choro na aula de ioga... Além de Alice, as participações estão megaespeciais. Alan Cumming como Billie, um gay bem, digamos, espalhafatoso, está hilário. E a volta da sempre divertida Rosana Arquette deu mais alma à vida de Shane, a idolatrada Katherine Moennig. Pobre Carmencita! E Daniela Sea ganhou um papel no mínimo interessante. As histórias de Moira/Max são comoventes. A única ressalva continua sendo Jennifer Beals. Bette é chata e egoísta. Tina também não fica atrás no quesito chatice. Sinceramente, preferia Jennifer Beals de collant e polainas dançando Maniac em Flashdance! Bem que ela podia se inspirar na irmã Kitty (Pam Grier, a eterna Jackie Brown)... Aliás, na semana passada, Pam Grier e Alan Cumming protagonizaram uma cena incrível ao som de Changes, de David Bowie. L Word é uma série sobre mulheres com problemas de mulheres - namoro, profissão, maternidade, traição, câncer de mama, TPM -, e ingredientes como crise de identidade e preconceitos. Ah, sim, o fato de as protagonistas serem lésbicas é só um detalhe na série, cujo ótimo enredo atinge a todos, independentemente da opção sexual.