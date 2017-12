Tornado atinge Desperate A quarta temporada de Desperate Housewives terá um evento no estilo dos filmes Short Cuts, de Robert Altman; e Magnólia, de Paul Thomas Anderson. Wisteria Lane será atingida por um tornado que deixará mortos e feridos. O acidente natural está previsto para ir ao ar no 9º episódio do novo ano que começou recentemente nos Estados Unidos. "Foi um dos melhores episódios que já fizemos", conta Doug Savant, que interpreta Tom Scavo. Em Los Angeles, durante entrevista da qual o Estado participou, James Denton, o Mike Delfino, completou: "Haverá carros voando, telhados sendo arrancados, casas sendo destruídas... Foi divertido!" Os atores, obviamente, não falaram quem está com os dias contados na trama, mas Teri Hatcher, a Susan Mayer, confessou que será ferida. Quando questionada se ela vai se machucar muito, a atriz respondeu: "Ela vai se machucar." Só para constar, nesta 4ª temporada, Susan vai engravidar. O quarto ano de Desperate Housewives vai estrear no Brasil só em 2008.