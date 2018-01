Torcida do São Paulo Futebol Clube incentiva boicote à Globo A Independente, torcida organizada do São Paulo Futebol Clube, vem incentivando que os torcedores vejam o jogo desta quarta, contra o Atlético Mineiro, pela FOX, e não pela Globo. Em campanha nas redes sociais, o grupo argumenta que a Globo exibiu todos os jogos do Corinthians na Libertadores e que só agora, com o Timão fora do campeonato, a emissora transmitirá o tricolor. A proposta é ver o jogo pela FOX Sports, que exibiu todas as partidas do São Paulo na Libertadores. “Torcedor que não for ao estádio assista à Fox, se não tiver o canal fechado vá à casa de um amigo ou procure um bar próximo”, publicou a Independente no Facebook. Procurada, a Globo não se manifestou.