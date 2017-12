Tops de reality convencem? No America?s Next Top Model, Tyra Banks vive criticando as aspirantes a modelos. Fernanda Motta, na versão brasileira da atração, também não deixa as candidatas em paz. Para ela, quase todas estão acima do peso, outras são baixinhas e não têm postura, outras têm a cara estranha... O jurado e estilista Alexandre Herchcovitch chegou a pegar a fita métrica para medir o quadril das meninas. Seria politicamente incorreto em um reality show forçar as candidatas à magreza total - como são as tops de passarela -, mas dá para acreditar que essas garotas serão modelos?