'Top Model' reestreia no Viva

A novela "Top Model" será a substituta de "Vamp" no Canal Viva, a partir de 20 de dezembro.

Exibida pela primeira vez entre 18 de setembro de 1989 e 5 de maio de 1990, na Rede Globo, a trama escrita por Walter Negrão e Antônio Calmon, foi reapresentada no "Vale a Pena Ver de Novo" em 1991.

A novela conta a história de Duda (Malu Mader), moça que se torna uma top model e é contratada para desfilar para a confecção dos irmãos Alex (Cecil Thiré) e Gaspar (Nuno Leal Maia).

A família do surfista hippie Gaspar ganhou destaque na novela. Seus filhos, de mães diferentes, foram abandonados por elas e criados pelo pai. Todos possuíam nomes em homenagens a ídolos do surfista: Elvis Presley (Marcelo Faria), Olivia Newton-John (Gabriela Duarte), Jane Fonda (Carol Machado), Ringo Starr (Henrique Farias) e John Lennon (Igor Roberto Lage).

Gabriela Duarte, Adriana Esteves e Flávia Alessandra venceram um concurso no programa "Domingão do Faustão" e foram escaladas para sua primeira participação em novelas. O elenco também contava com Taumaturgo Ferreira, Maria Zilda Bethlem, Zezé Polessa e Evandro Mesquita. "Top Model" será reprisada de segunda à sexta-feira, às 15h30.