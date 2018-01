Top 5 'Monk', por Tony Shalhoub

O Estado perguntou a Tony Shalhoub quais são os três episódios de Monk de que ele mais gosta. O ator, que vive o detetive com Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) desde 2002, pediu para incluir mais dois. "Ah, são tantos... Vou fazer um top 5", disse o ator. A entrevista com Shalhoub foi feita por telefone, em uma conferência com jornalistas da América Latina. O encontro foi marcado pelo Hallmark Channel para anunciar que a série Monk, a partir desta sexta-feira, vai ser exibida desde o início, no canal. Confira a lista de Shalhoub: Mr. Monk and the Candidate: Partes 1 e 2 (episódio piloto, 2002) - "Tenho muito orgulho do piloto que filmamos antes de saber direito o que estávamos fazendo e para onde estávamos indo." Mr. Monk Takes His Medicine (9º episódio da 3ª temporada, 2004) - "Realmente gostei desse episódio em que o psiquiatra indica um remédio que causa distúrbio de personalidade em Monk. Esse é um grande capítulo para nós da equipe." Mr. Monk and the Actor (episódio de estréia do 5º ano, 2006) - "Foi ótimo trabalhar novamente com Stanley Tucci. Vê-lo me interpretando é uma honra, além de hilário. Mr. Monk and the Garbage Strike (2º episódio da 5ª temporada, 2006) - "Adorei este episódio, que foi muito bem elaborado, sobre a greve dos lixeiros em São Francisco que deixa Monk completamente louco." Mr. Monk Is On the Run: Partes 1 e 2 (episódios finais do 6º ano, 2008)- "Acho que foi ótimo esse fim de temporada em duas partes. Poderia falar mais capítulos, mas vou parar por aqui (risos)."