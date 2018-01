Em contagem regressiva para sair do ar, sem perspectivas de voltar em 2016, o Tomara Que Caia deixa de ser ao vivo a partir deste domingo. O programa passa a ser todo gravado, dando ao público o poder de escolha sobre qual dos dois times de atores ocupará a tela no desfecho da história. Os dois grupos vão se alternar no palco. Enquanto isso, o público usará o aplicativo e o site Gshow para avaliar o desempenho de cada um. Próximo ao fim do programa, a trupe com a maior nota ganha espaço no fim do enredo. Ambas gravarão o mesmo final. A solução reduz os conflitos do elenco com horários de teatro nas noites de domingo. Neste fim de semana, Gaby Amarantos e Stênio Garcia fazem participação especial.

Repertório de poeta. Arnaldo Antunes transita com a desenvoltura de praxe no cenário do Esquenta, com Regina Casé, neste domingo. Lança disco novo, com a música Põe fé que já é, e relembra outras canções de seu repertório. Ainda sobra espaço para expor seu lado empreendedor.

Marcius Melhem canta rap. Na ficção. A função faz parte de sua performance como Seu Boneco, personagem que foi de Lug de Paula, na releitura da Escolinha do Professor Raimundo, produção de 7 episódios que o canal Viva realiza com a Globo.

Na nova ‘Escolinha’, que estreia dia 23 no Viva, e em dezembro, nos domingos da Globo, cada ator só receberá seu próprio texto. A ideia, da diretora Cininha de Paula, é que o elenco se surpreenda na mesma medida do público.

A tradicional música de abertura ganhará um arranjo mais moderno. A produção musical está nas mãos de Ricardo Leão, o mesmo de Mister Brau, Pé na Cova e Tomara que Caia.

Bibi Ferreira será tema de especial de fim de ano na RedeTV!. Em 31/12, Mariana Godoy apresenta o espetáculo Bibi Canta Repertório de Sinatra, gravado no Theatro Municial de São Paulo, este mês.

Captadas pela RedeTV!, as imagens servirão de base para o próximo DVD de Bibi, que completa 75 anos de carreira em 2016.

Os pequenos que não conseguiram assistir ao Masterchef Júnior Brasil na Band, em razão do horário tardio, têm outra chance às sextas, pelo Discovery Home & Health: às 19h30, a partir de hoje.

Mais Cor, por favor é novidade para o verão no canal GNT. São 8 episódios com apresentação da publicitária Thalita Carvalho, ensinando a transformar móveis, criar peças novas e valorizar espaços.

Além do Tempo bateu nos 24 pontos de audiência em seu primeiro capítulo na nova fase, nesta quinta, em São Paulo, igualando o recorde desta novela das 6.

A 3ª temporada do ‘Hell’s Kitchen - Cozinha sob Pressão', que estreia dia 31, no SBT, às 21h30, prevê o lançamento de 14 e-books com receitas lá apresentadas pelos competidores. Sai um por semana e é grátis.

1,7 milhão de pessoas impactadas, com 900 mil espectadores por minuto, teve a estreia da 3ª temporada do Vai que Cola, na segunda, dia 19. Bateu as estreias da 1ª e 2ª safras e deu ao Multishow uma folgada liderança na TV paga, no horário.

“Acoooordddaaaa, Menina. É neste sábado no Altas Horas, do amigo @serginho” Tom Cavalcante, NO INSTAGRAM E TWITTER, CARACTERIZADO COMO ANA MARIA BRAGA PARA O ‘ALTAS HORAS’ DESTE SÁBADO