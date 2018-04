Toma Lá, Dá Cá ''''Toma Lá, Dá Cá?, a nova sitcom da Globo, estréia nesta terça-feira, logo após o ?Casseta & Planeta Urgente!? no lugar de ?A Diarista?. O humorístico mostra os apuros das famílias formadas após a troca dos casais, que ocorreu de forma inesperada. Os corretores de imóveis Mário Jorge (Miguel Falabella) e Rita (Marisa Orth) moravam num apartamento na Barra da Tijuca com os dois filhos adolescentes, Isadora (Fernanda Souza) e Tatalo (George Sauma). Após a separação, os dois conheceram o casal Celinha (Adriana Esteves) e Arnaldo (Diogo Vilela), que, com o filho Adônis (Daniel Torres), buscava um apartamento para comprar. Mário Jorge (Miguel Falabella) se apaixonou por Celinha (Adriana Esteves) e Rita (Marisa Orth), por Arnaldo (Diogo Vilela). Assim, foram formadas duas novas famílias que, coincidentemente, são separadas apenas por um corredor.