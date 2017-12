Tom Cavalcante volta para a televisão com 'late show'

Só Tom Cavalcante volta ao Multishow nesta quinta-feira, 7, às 22h30. O programa que o trouxe ao canal, no ano passado, Partiu Shopping, não virá junto. A direção do canal, em comum acordo com o humorista, reconheceu que a sitcom não tirou de Tom o que ele tem de melhor, e um novo formato foi elaborado, com múltiplas possibilidades, a começar pelo título, Multi Tom. Vem aí um late show em 20 episódios diários, de segunda a sábado, às 22h30, em que o protagonista se reveza em alguns de seus personagens – Pit Bicha, Ana Maria Bela e Ribamar – entrevistando convidados de um talk-show. Sátiras dos mais populares reality shows também entram em cena. São A Casa dos Políticos (referência à Casa dos Artistas, que remete ao Big Brother) e The Foice, paródia do The Voice.

O Estado acompanhou a gravação da entrevista de Ana Maria Bela com Rafinha Bastos, a princípio com receio de que a linguagem de humor de ambos não desse muita liga. Pois deu. Tom soube rir de si e desconstruir Rafinha, que não se acanhou e cortou todas as bolas levantadas pelo outro. Quando o entrevistado admitiu que já fez “coisas terríveis” na TV, Ana Maria Bela interveio: “Você foi stripper?”. “Não, pior, fiz pegadinhas para o João Kléber”, respondeu o entrevistado. “Depois saí de lá”, emendou. “Você foi inteligente”, aprovou a entrevistadora, naquele tom docemente afetado da Ana Maria original. Ela, então, lhe pergunta sobre o “fracasso” na RedeTV!, onde Rafinha apresentou uma versão do Saturday Night Live. E, antes que ele pudesse responder, a entrevistadora completa: “Até parece aquele Partiu Shopping, feito no Multishow”, diz, debochando de si. “O meu era melhor”, rebate o entrevistado.

“As entrevistas estão muito descontraídas”, atesta Tom, em conversa com o Estado. “O entrevistado chega sacando que é humor, não tem obrigação de dar uma entrevista séria, fica bem à vontade.” Zeca Pagodinho, assim como Rafinha, foi entrevistado por Ana Maria Bela. Danilo Gentili foi sabatinado por Pit Bicha, personagem que justifica um cenário repleto de plumas e balões rosa, além da presença de Pit Bitoca, vivido por Heitor Martins. “Tiago Abravanel rendeu muito”, diz Tom, que se vestiu de Gal Costa para fazer um dueto com Abravanel em Um Dia de Domingo, hit de Tim Maia, vivido pelo ator no musical sobre a trajetória do cantor. Tom se divertiu ainda com outras imitações no dueto com Tiago. Só não encarnou o avô do convidado, Silvio Santos, que proibiu na Justiça as imitações que o humorista fazia de Senor Abravanel nos idos da Record. Silvio alegou que as imitações de Tom confundiam o público. Pelo talk-show da galeria de personagens de Tom passam ainda Ratinho, Durval Lelys, Fafá de Belém, Fagner, Kaká e Rio Negro & Solimões.

Mas o quadro que rendeu um spin-off (série derivada) do programa já está gravada e será exibida assim que os 20 episódios de Multi Tom se encerrarem. No quadro, Tom faz o mediador, Pedro Miau, e FHC, que visita Dilma e Lula por duas vezes para jogar baralho com eles. O deputado Eduardo Cunha também visita a casa, onde aparece para tocar bateria. Confinados por lá estão ainda Jair Bolsonaro, Marina Silva, Geraldo Alckmin, Aécio Neves e José Sarney, que chega a ir três vezes para o paredão, sacando sempre uma liminar do bolso, o que o livra de deixar a casa.

O que está em jogo na premiação é a própria faixa presidencial. Na versão solo, um novo personagem, muito presente no noticiário dos últimos meses, vai se juntar ao grupo: o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. É ele quem vai desvendar o mistério do sumiço da coroa de Dilma, num momento em que a casa tiver adotado a Monarquia como regime. No elenco, estão os humoristas Antônio Klemer, Pedro Manso, Mila Ribeiro, Rodrigo Cáceres, Rudy Landucci e Vinicius Vieira.

“É um assunto que acabou entrando no imaginário das pessoas, quase como uma novela”, diz Tom. Até por isso, A Casa dos Políticos usará como gancho para o episódio seguinte o suspense em torno do próximo a ir para o paredão, no dia seguinte.

Outro reality traduzido em paródia é o The Foice, em que uma foice se encarrega de eliminar o candidato preterido. A cada dia, um convidado especial encerra o programa com um show, dentro de um time que inclui Claudia Leitte, Michel Teló, Bruno & Marrone e Dudu Nobre. A apresentação é de João Canabrava.