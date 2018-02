Tom Cavalcante vai satirizar realities musicais no Multishow

Uma nota, maestro. Nego do Borel (Cleiton) e Lucas Lucco (Uodson) posam com o diretor Leonardo Nogueira no cenário do hostel de Malhação: Seu Lugar no Mundo. Cleiton faz seu primeiro show solo na série no episódio que vai ao ar dia 23, com apoio do “conselheiro” Uodson.

Rolling Stones no Brasil está na pauta de negociações do Multishow. O canal tenta garantir a exclusividade sobre a transmissão de pelo menos um dos shows agendados para fevereiro, entre Rio e São Paulo.

Edmílson, pentacampeão do mundo, ex-jogador do São Paulo e do Barcelona, estreia no canal Esporte Interativo (EI), nesta quinta-feira. Sua contratação será anunciada durante o Jogando em Casa, às 20h.

Na próxima rodada de Liga – a penúltima da fase de grupos, dias 24 e 25, o EI vai mostrar 12 jogos na TV, de um total de 16. Os outros quatro ficarão para o EI Plus.

Para dar conta do menu, o EI distribuirá as partidas entre dois canais da Turner – o Space e o TNT.

Sexta-feira 13, no calor das primeiras notícias sobre a série de ataques terroristas em Paris, o Jornal Nacional conseguiu vencer a novela Os Dez Mandamentos na Grande São Paulo, pelo apertado placar de 19 X 18 pontos.

Na sequência, ‘A Regra do Jogo’ conseguiu um empate durante o embate com Moisés e sua turma, ainda com vantagem nos números decimais, por 20,4 a 19,7 pontos, também em São Paulo.

Focado na bicicleta e na mobilidade urbana promovida pela magrela, o Cidades e Soluções, da GloboNews, por André Trigueiro, levou o Grande Prêmio da 22ª edição do Prêmio CNT (Confederação Nacional de Transporte).

Martinho da Vila grava entrevista a Jô Soares hoje e, no segundo bloco, abre espaço no sofá para outra entrevistada – no caso, Mart’nália, a filha. A conversa tem previsão de ir ao ar na quinta.

A HBO ainda não tem previsão de quando lançará no Brasil a sua plataforma de vídeo sob demanda em versão solo – sem vínculo com operadoras de TV paga. A definição depende da boa vontade dos provedores de internet locais.

“Feliz 2016 @ Danilo Gentili”

Fábio Porchat NAS REDES SOCIAIS, EM FOTO COM MARCELO ADNET: AMBOS DEVERÃO TER SEUS PRÓPRIOS TALK SHOWS EM 2016 – PORCHAT NA RECORD E ADNET, NA GLOBO