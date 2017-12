Tom Cavalcante cria 'BBB' de políticos no Multishow

Espelho, espelho meu. Bruno Mazzeo está entre os entrevistados da 11ª temporada de Espelho, programa de Lázaro Ramos no Canal Brasil. Os dois falam sobre o papel do humor e da relação de Bruno com a família, sobretudo com o pai. Na estreia, dia 7, tem Marília Gabriela. No ar às 21h30.

Lu Grimaldi foi convidada a levar a Liberdade Liberdade, próxima novela das 11 da Globo, a dona Maria I que vive no palco, no monólogo Palavra de Rainha, de Sérgio Roveri e direção de Mika Lins. Até a peruca usada na peça será aproveitada na novela. Será uma participação especial no 1.º capítulo. Estreia em 11 de abril.

‘Liberdade Liberdade’ narra a fictícia trajetória da filha de Tiradentes.

E ‘Palavra de Rainha’, o monólogo, será encenado em julho na sala do trono de dona Maria I, no Palácio de Queluz, em Portugal, onde ela ficou presa por anos, antes de vir para o Brasil.

Mateus Solano – por falar em Liberdade Liberdade – já tem tarefa a cumprir após o fim da novela das 11, em que será o vilão: ele voltará a encarnar o Zé Bonitinho. O personagem, originalmente vivido por Jorge Loredo, foi um dos maiores hits da releitura da Escolinha do Professor Raimundo.

O Discovery Kids teve o melhor janeiro de sua história neste início de 2016. Entre a plateia de 25 a 54 anos, formada por pais e avós, o canal fez o melhor janeiro dos últimos 11 anos.

A jornalista Cynara Menezes vai substituir Tereza Cruvinel como comentarista de política e questões sociais no RedeTV! News, da RedeTV! Só falta agendar a data de estreia no ar.

O mercado de atores no Brasil ainda engatinha nas negociações que permitem a esses profissionais capitalizar seus nomes nos créditos de uma produção. Esse é o foco do painel que a agente de talentos Fernanda Ribas apresenta dia 10 no RioContentMarket.

Agente de Wagner Moura – indicado para o Globo de Ouro pela série Narcos, Fernanda vai mostrar como artistas podem se envolver em diferentes etapas de um projeto em distintas mídias, negociando porcentuais nas vendas ou tornando-se produtores associados.

1111 é o número da edição do ‘Manhattan Connection’ que vai ao ar neste sábado, 27, celebrando 23 anos. O programa vai falar de Oscar, da série de Pedro Andrade no GNT e das ditaduras de esquerda na América Latina.

Vale a pena ousar em formatos distintos e linguagem própria das produções nacionais”

Douglas Tavolaro, CHEFÃO NA RECORD, SOBRE A BILHETERIA DE ‘DEZ MANDAMENTOS’