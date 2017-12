Todo mundo quer estar em 'Mandrake'

A HBO estréia no dia 18, às 22 horas, a segunda parte da 1ª temporada da série Mandrake, produzida em parceria com a Conspiração Filmes. Marcos Palmeira está de volta na pele do charmoso detetive que circula no submundo carioca. Serão mais cinco episódios para completar o pacote de 13 capítulos. Mandrake resgatou o conceito das participações especiais e os atores querem fazer parte da série. O melhor é que ninguém vê o trabalho como uma simples ponta. "O ator busca qualidade e, se você oferece um papel bom, pode ser de apenas uma cena", fala Leonardo Monteiro de Barros, sócio da Conspiração. "Só nos primeiros oito episódios tivemos 104 atores com falas." Esta segunda parte de Mandrake reúne nomes como Ricardo Blat, Antônio Grassi, Cacá Carvalho, Bruna Lombardi, Nelson Motta, Xuxa Lopes, Gracindo Júnior e, novamente, Alexandre Frota.