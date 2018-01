TNT promove concurso e festival de curtas bancados pelo canal

O TNT finaliza nos próximos dias as regras de um festival inédito de curtas-metragens brasileiros, selecionados a partir de um concurso de roteiros que elegerá seis vencedores, por meio de um júri de especialistas. A produção será toda bancada pelos recursos do canal – incluindo as leis de incentivo a que tem direito. A produção dos curtas já tem uma produtora acertada pelo TNT, a MovieArte.

“O mais legal é que o projeto é de um canal mainstream, estamos sempre entre os três canais mais vistos da TV paga. Não é um canal de arte, alternativo, o que acaba abrindo espaço para uma pluralidade maior de estilos”, diz Rogério Gallo, vice-presidente dos canais de filmes e séries da Turner International do Brasil e idealizador do Festival Curtas TNT, que antecipou a novidade à coluna em primeira mão.

Além de fazer bonito no métier de cinema, o festival será útil ao TNT no cumprimento das cotas de produção nacional que a TV paga é obrigada a cumprir na faixa nobre (3h30 por semana). A ideia é que o evento entre para o calendário anual do TNT, promovendo enredos não só de amadores e iniciantes, mas também de profissionais que vivem de publicidade ou outros fins, sem espaço para desenvolver filmes autorais. A abertura das inscrições está prevista para fevereiro de 2016, a partir de um site que será criado para o festival. A seguir, será feita a seleção do júri e a produção, quando os cineastas colocarão suas ideias em prática no set. Uma cerimônia há de coroar os melhores curtas, mas o prêmio maior é ocupar a vitrine do horário nobre do canal.

Alô, polícia. Antonio Tabet volta a ser agente policial, função que já lhe serviu bem no Porta dos Fundos, agora em Operações Especiais, filme de Tomás Portella, produzido pela TC Filmes. No enredo, ele é envolvido com corrupção e milicianos. Estreia em 15/10.