TNT investe em 2ª tela para transmissão do Oscar

Atenta à tendência de o espectador assistir à premiações com um olho na TV e outro na internet – como endossam os índices das redes sociais –, a TNT terá atrações à parte na web para a transmissão do Oscar, neste domingo. Enquanto Rubens Ewald Filho e Domingas Person dão o ar da graça na TV, Érika Palomino e o estilista Dudu Bertholini estarão à frente do “Fashion”, com todos os detalhes dos looks em voga, e Evandro Santo (foto), mais o pessoal do canal Pipocando (YouTube) e do blog Jacaré Banguela se ocuparão das piadas. Assim será o “Escolha seu Apresentador”, disponível pelo site da TNT (www.tnt.com.br/escolhaseuapresentador) a partir das 20h do domingo, e pelo YouTube.

Linhaça na rede. Que ninguém duvide: o menu alternativo de Bela Gil virou piada na web, mas bem que faz sucesso à mesa. A partir de amanhã, além do programa do GNT, ela ganha espaço no YouTube. Com produção da Conspiração, o Canal da Bela promete dicas de vida saudável.