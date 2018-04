Tina Fey vence Emmy por imitação de Sarah Palin

A atriz Tina Fey ganhou um Emmy no sábado por sua imitação da ex-candidata republicana à Presidência dos EUA Sarah Palin no humorístico "Saturday Night Live", e o cantor pop Justin Timberlake foi premiado por sua participação especial em uma edição do mesmo programa da rede de tevê NBC.

Ambos receberam os prêmios por suas aparições antes do espetáculo do dia 20 de setembro, quando as principais categorias são agraciadas em cerimônia transmitida ao vivo. O Emmy é a mais importante premiação da televisão norte-americana.

A emissora com mais troféus na premiação de categorias eminentemente técnicas foi a HBO, que levou 16 prêmios com destaque para "Grey Gardens" e a minissérie sobre o Iraque "Generation Kill", com três estatuetas para cada.

Ao conquistar seu Emmy, Tina Fey derrotou dois concorrentes de sua própria série "30 Rock", que lidera sua categoria com 22 indicações. "A senhora Palin é uma inspiração para as mães trabalhadoras em toda parte, porque deixou seu emprego bem na véspera do Dia da Independência. Você está vivendo meu sonho. Obrigada, senhora Palin!"

Foi a sexta vitória de Fey. Timberlake levou seu segundo Emmy, desta vez por desempenhar vários papéis em um episódio de "Saturday Night Live" que apresentou.

Na categoria drama, os prêmios de melhor participação foram para a veterana Ellen Burstyn por um episódio de "Law & Order" e Michael J. Fox por uma aparição na série "Rescue Me".

Foi o primeiro Emmy de Burstyn após quatro indicações. Ela havia ganhado um Oscar em 1975 pelo filme "Alice Não Vive Mais Aqui", de Martin Scorcese. "Estava fazendo falta daquele lado da lareira. Achei que ficaria mais equilibrado com um Emmy ali", disse Burstyn, que fez o papel da mãe do protagonista Eliot Stabler, papel do ator Chris Meloni. Fox, que não esteve presente à cerimônia, tem agora cinco Emmy.